Německo by už teď mělo omezit spotřebu plynu, navrhuje EWI

Ruský energetický gigant Gazprom minulou středu zastavil dodávky plynu do Bulharska a Polska. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech, jak Moskva požaduje.

"V letních měsících by měla být okamžitě snížena poptávka po plynu," uvedl Eren Çam, který má v institutu EWI na starosti energetické zdroje. Doporučil opatření k posílení bezpečnosti dodávek.

Německá energetická společnost Uniper, která je významným odběratelem ruského plynu, uvedla, že zvažované embargo Evropské unie na ruskou ropu by mohlo přimět Rusko k zastavení dodávek plynu směrem na západ.

V roce 2021 dovážela EU z Ruska 38 procent plynu pro potřeby průmyslu, vytápění domácností a výrobu elektřiny z plynu.

Pokud by Moskva nyní zastavila dodávky plynu, musel by region EU včetně Británie, ale bez Kypru, Malty a Pyrenejského poloostrova, v létě snížit poptávku o 459 terawatthodin (TWh). Do jednoho roku by tak skončila s prázdnými zásobníky. Institut přitom zohlednil větší množství plynu z Norska a zvýšení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) v Nizozemsku a Německu.

Pokud by bylo cílem udržet v příštích 12 měsících zásoby plynu na současné úrovni 33 procent, činilo by nezbytné snížení poptávky 790 TWh, uvedl institut EWI. To představuje 18 procent celkové poptávky v období od listopadu do dubna, kterou EWI vyčíslila na 4446 TWh. Záleží však na tom, jak chladná bude zima.

Německo, které má největší skladovací kapacitu v Evropě, podepsalo zákon, podle nějž mají být zásobníky naplněny z 80 procent do 1. října, kdy začíná zimní sezona.