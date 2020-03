Německo hlásí 1139 případů koronaviru a první mrtvé

V neděli bylo registrovaných případů 902, dnes večer už o 237 více. Nejrozšířenější je koronavirus Sars-CoV-2 nadále v nejlidnatější spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku, kde bylo hlášeno 484 případů. V Bavorsku jich zatím úřady zaznamenaly 256, v Bádensku-Württembersku 204, v Berlíně 48 a v ostatních spolkových zemích méně. Výjimkou je Sasko-Anhaltsko, které je jedinou z 16 spolkových zemí, kde nákaza dosud nebyla potvrzena.

Úřady v Severním Porýní-Vestfálsku ohlásily dvě úmrtí, která spojují s koronavirem. První obětí je 89letá žena z Essenu, u níž byla nemoc potvrzena minulý týden v úterý. Příčinou úmrtí byl zápal plic, který koronavirus způsobil. Druhým mrtvým je muž z Gangeltu, který byl hospitalizován minulý týden v pátek a který dnes zemřel na selhání srdce. Muž, který se zřejmě nakazil během karnevalu, podle DPA dlouhodobě trpěl cukrovkou a problémy se srdcem. Německo rovněž eviduje případ asi 60letého Němce z Hamburku, který nemoci COVID-19 podlehl v Egyptě.

Kvůli koronaviru Německo přistoupilo k sérii preventivních opatření, především karantén. Úřady dnes například nařídily domácí izolaci až 5000 lidí kvůli kontaktu učitele ve škole v braniborském městě Neustadt s nakaženou ženou z Berlína. Školu navštěvuje 730 školáků.

Ministr zdravotnictví Jens Spahn vyzval Němce, aby se kvůli tažení proti koronaviru připravili na dlouhodobá omezení. "Hovoříme spíše o několika měsících než o několika týdnech," řekl. "Musíme šíření (nákazy) zpomalit, aby náš zdravotní systém mohl dále fungovat," uvedl.

Spahn rovněž řekl, že dosavadními plány se úřady snaží co nejméně zasahovat do všedních životů, proto se stále nepočítá s plošnými uzavírkami škol či školek, aby rodiče mohli dále pracovat. Zaměstnavatele pak vyzval, aby co nejvíce zadávali práci z domova, lidem pak doporučil využívat pro pohyb ve městech místo hromadné dopravy chůzi či kolo.

Mezitím Institut Roberta Kocha varoval před vážností situace, která hrozí ještě větším vyhrocením. Podle šéfa RKI Lothara Wielera musí úřady uvažovat o dočasném uzavření veřejných institucí ještě před tím, než v nich nákaza plnou silou propukne.

Další experti včetně šéfa institutu virologie při berlínské klinice Charité Christiana Drostena upozorňují, že příchod teplého počasí nemusí šíření koronaviru zpomalit, jako je tomu v případě chřipkových virů.