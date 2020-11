Německo nezakázalo prodej pyrotechniky, odpalování ale omezí

S řešením je spokojený odborový Svaz německých kriminalistů (BDK), který varoval, že případný zákaz prodeje povede jen k větší míře pašování, mimo jiné i z České republiky.

"Petardy letos kvůli koronaviru nechce mnoho lidí. Možná by ale bylo lepší zůstat u naléhavého doporučení vzdát se zábavní pyrotechniky než vydávat zákazy," uváděl šéf DBK Thomas Mischke před středečním jednáním Merkelové se zemskými premiéry. Poukázal také na to, že policie má již nyní plné ruce práce, neboť vedle běžných úkolů ještě kontroluje dodržování stávajících karanténních opatření, takže dohled nad případným zákazem prodeje zábavní pyrotechniky by byla další zátěž.

Velký problém ale Mischke viděl také v tom, že zákaz by jen podnítil pašeráky rachejtlí a dělobuchů k větší aktivitě, takže do Německa by se dostalo ještě více neschválené pyrotechniky, než je tomu běžně. "A to zejména ze sousedních států Polska a Česka," vysvětlil.

S problémem pašování neschválených petard a ohňostrojů z Česka a Polska se Německo potýká v předvánočním čase každoročně, na což policie opakovaně upozorňuje. Německo totiž dostupnost zábavní pyrotechniky reguluje. Prodej kategorie F2, což jsou běžné rachejtle a dělobuchy, je letos povolen jen od 29. do 31. prosince. Odpalování této kategorie je možné jen o silvestru a na Nový rok, v jiné dny je nutné povolení příslušné obce. Bezproblémová je kategorie F1, ve které jsou bouchací kuličky a prskavky. Jediným omezením v zábavě je minimální věk 12 let. Vyšší kategorie F3 a F4 pak vždy vyžadují zvláštní povolení.

K plošnému zákazu prodeje pyrotechniky a k zákazu odpalování ohňostrojů tak nakonec letos Německo nepřistoupilo. "Spolková vláda a spolkové země doporučují vzdát se silvestrovských ohňostrojů. Na rušných ulicích a náměstích se odpalování pyrotechniky zakazuje," uvedla Merkelová po jednání se zemskými premiéry. Kde přesně bude zákaz platit, je kompetenci místních úřadů.

Zvažovaný, ale nakonec neschválený zákaz prodeje a odpalování pyrotechniky podporoval berlínský primátor Michael Müller, který nyní předsedá grémiu zemských premiérů a šéfů zemských vlád. Zákaz zdůvodňoval nejen tím, že se předejde shlukování lidí, ale že nedojde ani k úrazům, čímž se zdravotníkům odlehčí silvestrovská služba. Müller měl možnost zákaz prosadit na území Berlína, neboť místní vlády mají značnou autonomii. Německá metropole to na čtvrtečním senátním zasedání, což je místní vládní orgán, ale neudělala. Místní úřady nyní vyhodnotí, kde všude v Berlíně bude odpalování dělobuchů zapovězené.

Již nyní je jasné, že tomu bude u Braniborské brány, která je každoročním dějištěm silvestrovských oslav se stovkami tisíc návštěvníků a s gigantickými ohňostroji. Oslava u brány, jednoho ze symbolů města, se sice uskuteční, ale bez veřejnosti. Dění na pódiu tak budou moci lidé sledovat jen v televizi či přes internet.

Z dnes zveřejněných údajů statistického úřadu se zdá, že Němci se o rachot a záři bouchající pyrotechniky připravit nenechají. Od začátku roku do konce září bylo totiž do země dovezeno 30.700 tun zábavní pyrotechniky v hodnotě 75,6 milionu eur (dvě , což je o tři procenta více než za stejné období loňského roku. Za celý loňský rok pak bylo do Německa dovezeno 42.200 tun zábavní pyrotechniky, o rok dříve to bylo 47.400 tun. Prakticky veškerý import pochází z Číny, aktuálně má podíl asi 97 procent.