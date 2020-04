Německo se diví dění v Česku. Tisk je překvapen tím, co se u nás děje

Češi do dnešního dne mohli chodit jen do práce, na nákup, k lékaři nebo na procházku do přírody. Ostatní venkovní aktivity zakazovalo omezení volného pohybu osob, které počínaje dneškem padlo.

Německý deník upozornil na to, že kabinet rozhodnutím o zrušení omezení volného pohybu reagoval na rozhodnutí soudu, který prohlásil předchozí opatření za nezákonná. Novináři také upozornili na zrušení zákazu vycestování ze země.

Tamní kancléřka Angela Merkelová přitom očekává, že koronavirus bude ještě dlouhou dobu tím nejzásadnějším tématem, kterým se nejen politici budou muset zabývat.

"Nikdo to neslyší rád, ale je to pravda. Nežijeme v konečné fázi pandemie, ale stále na jejím začátku. S tímhle virem budeme muset žít ještě dlouho," uvedla.

"Pohybujeme se na tenkém ledě, dá se také říci na nejtenčím ledě," podotkla. Když teď budou mít lidé trpělivost, budou se pak moci o to rychleji vrátit k normálnímu životu, míní. Kritizovala proto spolkové země, které podle ní přijatá opatření uvolňují příliš rychle.