Nevládní lodě zachránily ve Středozemním moři přes 400 migrantů

Loď Mare Jonio má nyní na palubě přes 200 lidí a požádala úřady o stanovení bezpečného přístavu, kde by mohla zakotvit. Prvních 100 migrantů převzala loď z dřevěného člunu, který se pomalu potápěl. Dalších 107 lidí, mezi kterými byly i malé děti, loď vzala na palubu dnes ráno.

Přes 200 lidí má na palubě i plavidlo Geo Barents. Podle posádky lodi jsou migranti v pořádku, jen někteří trpěli mírným podchlazením.

Odborníci varují, že plavby přes Středozemní moře jsou v zimním období kvůli nepříznivému počasí nebezpečnější. Od začátku roku do Itálie připlulo na 600 migrantů. V loňském roce to bylo zhruba 67.000 lidí. Ve srovnání s rokem 2020 je to skoro dvojnásobek, je to ale výrazně méně než v letech 2014 či 2015. Loni mezi migranty, kteří se dostali do Itálie, převažovali lidé z Tuniska, Egypta, Bangladéše či Íránu, uvedlo místní ministerstvo vnitra.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ve střední části Středozemního moře v loňském roce zahynulo či bylo pohřešováno přes 1500 migrantů. V roce 2020 to bylo bezmála 1000 lidí.