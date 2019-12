Nová rakouská vláda? Ministryní má být politička vstřícná k uprchlíkům

Obě strany dříve uvedly, že předpokládají, že dohodu uzavřou ještě během tohoto týdne. Rakousko by se v době sílících výzev k akci v boji proti změnám klimatu přidalo k Finsku a Švédsku, kde jsou Zelení součástí vládních koalic.

Pro Kurze by vstup do vlády se Zelenými znamenal úkrok směrem doleva poté, co v letech 2017 až 2019 vládl s krajně pravicovou Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ). Koalice se v květnu rozpadla v souvislosti se skandálem kolem zveřejněného videa, na němž byl někdejší předseda Svobodných Heinz-Christian Strache zachycen ve vile na Ibize při korupčním jednání před parlamentními volbami v roce 2017.

Zelení budou podle Reuters v předpokládané vládě jednoznačně slabším partnerem: V parlamentních volbách z 29. září získala Kurzova Lidová strana Rakouska 37,5 procenta hlasů, zatímco Zelení skončili se ziskem 13,9 procenta na čtvrtém místě.

Dosud bylo zveřejněno jen málo podrobností ohledně chystaných politických kroků nadcházející vlády. Zelení obecně volali po větších investicích do ekologických opatření a například i do rozšíření a modernizace rakouské železniční sítě. Kurz dal najevo, že mezi jeho priority bude patřit vyrovnaný rozpočet a boj proti ilegální migraci.

Podle stranických představitelů převezmou lidovci rezort financí, vnitra a zahraničí, přičemž státní pokladnu bude mít na starosti Kurzův blízký spolupracovník a šéf vídeňské ÖVP Gernot Blümel.

Vlivná poslankyně Zelených Leonore Gewesslerová, někdejší šéfka ekologického spolku, jenž je součástí mezinárodní organizace Friends of the Earth (Přátelé Země), má stanout v čele nově vytvořeného ministerstva, jež bude zastřešovat sektor dopravy, životního prostředí, energetiky, infrastruktury, technologie a inovací. Zelení rovněž potvrdili, že na ministryni spravedlnosti nominují Almu Zadičovou, 35letou právničku a poslankyni narozenou v Bosně, která razí vstřícnější imigrační politiku.

Všeobecně se očekává, že post vicekancléře připadne předsedovi Zelených Werneru Koglerovi. Rakouská média rovněž spekulovala, že Zelení získají rezort sociálních věcí a že v novém kabinetu budou poprvé v rakouských dějinách převažovat ženy.

Ministerské nominace i dohodu jako takovou musí schválit sjezd Zelených, který se bude konat v sobotu.