Obavy z koronaviru: Itálie zakázala v letadlech dávat zavazadla do prostoru nad sedadly

Povolena jsou jen ta zavazadla, která se vejdou pod sedadlo. Úřad tím chce předejít tomu, aby cestující při nastupování a vystupování z letadla blokovali uličky, a snížit tak riziko přenosu koronaviru. Nadále platí povinnost létat s rouškou.

Nařízení se podle listu Corriere della Sera týká všech aerolinek, které do Itálie nebo v ní létají. Větší příruční zavazadla tak putují do nákladového prostoru. Pasažéři za to podle úřadu pro civilní letectví nemusí platit příplatek.

Toto rozhodnutí přivítalo italské sdružení na ochranu práv spotřebitelů Codacons. Opatření pomůže tomu, aby se "předešlo chaosu", který v letadle někdy vzniká, "když pasažéři umísťují svá zavazadla do úložného prostoru nad sedadly", uvedlo sdružení.

"V této oblasti patří Italové k těm nejméně disciplinovaným cestujícím Evropy. Vede to ke zpožděním a frontám, v nichž se nyní zvyšuje riziko nákazy," dodalo.