Pandemie covid-19 obrátila migrační trasy. Za cestu z Evropy se platí mnohem víc

Maroko navíc v březnu uzavřelo hranice. Ve španělských enklávách v Africe Ceutě a Melille tak uvázly stovky marockých pendlerů.

"Pašeráci migrantů prokázali extrémní flexibilitu a přizpůsobili se nové situaci, teď organizují cesty nelegálních marockých migrantů, kteří utíkají kvůli covid-19 opačným směrem, tedy ze Španělska do Maroka," citoval El País z interního dokumentu Evropské komise. Flexibilní jsou podle španělského deníku i pašeráci, kteří organizují cesty do Itálie. Také oni nyní podle policejních zdrojů pomáhají migrantům plout opačným směrem.

Koncem března vyrazila stovka marockých migrantů, z nichž většina žila ve Španělsku ilegálně, na člunech zpět do Maroka. Každý z nich podle marockého tisku zaplatil za cestu 5400 eur (asi 145.000 Kč). Za cestu opačným směrem, tedy z Maroka do Španělska, si přitom pašeráci účtují zhruba od 400 do 1000 eur, uvedl El País s odvoláním na policejní zdroje.

Stovka Maročanů se původně chtěla vrátit na vlastní pěst. Dostali se ale do nouzové situace, protože kvůli špatnému počasí uvázli na španělském pobřeží. Proto pak kontaktovali pašeráky. Když dorazili do Maroka, museli se skrývat před místní policií, protože jsou možnými přenašeči koronaviru. Španělsko má druhý nejvyšší počet potvrzených případů nákazy na světě (přes 210.000).

Maroko je po JAR a Egyptu třetí nejhůře postiženou africkou zemí co do počtu potvrzených případů nákazy (na 3600) a také v Maroku nyní platí přísná omezení. V polovině března Maroko uzavřelo kvůli koronaviru hranice, a to i pro své občany, uvedl deník El País. Takže například v enklávách Ceuta a Melilla uvázli Maročané, kteří tam chodí denně pracovat. V Ceutě je nyní takto podle místního deníku El Faro de Ceuta nejméně 300 marockých pendlerů a v Melille jich je asi 350.

Také Alžírsko zaznamenalo případy ilegálních návratů svých občanů ze Španělska. "Překvapující a neobvyklé - čluny nemíří k pobřeží Pyrenejského poloostrova, ale vrací se ze Španělska do Alžírska," napsal server Algerie 360°. Podle něj jsou migranti po návratu do země zadrženi, prohlédnuti lékařem a případně umístěni do karantény.

Obecně ale migrace ve Středomoří, a tedy i ve Španělsku, pokračuje obvyklým směrem. Od poloviny března, kdy byl v zemi vyhlášen nouzový stav a omezen volný pohyb osob, do poloviny dubna překročilo nelegálně španělské hranice, pozemní či námořní, 829 běženců z Afriky. Od začátku roku do minulé neděle dorazilo do Španělska z Afriky na 6100 běženců, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku asi o čtvrtinu méně.