Počet migrantů, kteří letos nelegálně překročili německé hranice, výrazně vzrostl

— Autor: ČTK

Počet migrantů, kteří letos nelegálně překročili německé hranice, se oproti stejnému období loni téměř zdvojnásobil. Německá policie do konce září zaznamenala zhruba 58.000 případů nedovoleného překročení hranic, loni to bylo asi 35.000 případů, uvedla dnes agentura DPA. Největší nápor zažívá Sasko, které leží u hranic s ČR - od ledna do září se tam měsíční počty osob zadržených bez patřičných dokladů zdesetinásobily.