Počet nakažených v Německu strmě roste, nemoci COVID-19 podlehlo už 47 lidí

Křivka ukazující vývoj počtu infikovaných aktuálně míří strmě vzhůru, neboť Německo aktuálně registruje tisíce nových pacientů denně. Podle statistik agentury Reuters má nyní na 19.000 "aktivních případů" infekce, z databáze univerzity Johnse Hopkinse vyplývá ještě o několik stovek vyšší číslo. Oba uvedené zdroje hlásí v Německu více než 60 mrtvých.

Nejhůře zasaženým spolkovým státem je podle údajů RKI jihozápadní Bádensko-Württembersko, kde se na každých 100.000 obyvatel přítomnost koronaviru prokázala u 33 lidí. Podobně je na tom přístavní město Hamburk, kolem 23 nakažených na každých 100.000 obyvatel registrují Berlín, Porýní-Falc a Bavorsko.

Drtivou většinu potvrzených případů nákazy tvoří v Německu muži a ženy ve věku od 15 do 59 let. Pozitivní test na koronavirus zde mělo jen přibližně 400 lidí ve věku 80 a více let, uvádí RKI.

Podle deníku Financial Times se v Německu těchto testů provádí výrazně více než v jiných evropských zemích. Předseda RKI Lothar Wieler uvedl, že při aktuálním tempu se prověří asi 160.000 vzorků týdně.