Policie v Německu má plné ruce práce s koronavirovými večírky

V pondělí večer se v městském parku v bavorském Norimberku sešla zhruba stovka mladých lidí, kteří si s sebou vzali hudební a světelnou aparaturu, uvedla bavorská rozhlasová a televizní stanice Bayerischer Rundfunk. V nedalekém Schwabachu se takto ve skateparku bavilo asi padesát mládežníků. Policie oba večírky ukončila a účastníky z místa vykázala.

Tamní policejní prezidium následně vyzvalo veřejnost, aby se chovala rozumně a podobných setkání se vyvarovala, neboť odpovědnost za současné situace leží na každém člověku.

Rozhořčeně reagoval i bavorský premiér Markus Söder. "Sorry, ale takhle to nejde," řekl. Poukázal na to, že kdo osobní kontakty s ostatními nepřeruší, ohrožuje sebe i ostatní. Dnes pak Söder obyvatele Bavorska varoval, že pokud dobrovolně nebudou preventivní opatření dodržovat, vyhlásí v této největší spolkové zemi zákaz vycházení. V Bavorsku nyní až do 19. dubna platí zákaz veřejných akcí, zapovězeno je také shromažďování.

S podobnými akce se potýkají i další německé země, informuje stern.de. V úterý policie v Braniborsku zasahovala na několika místech. V Teltowě u Berlína dospívající lidé slavili v areálu školy a ve Werderu nedaleko Postupimi policie zasahovala ve vodáckém sportovišti, kde pobývalo asi 40 lidí. V braniborském Kleinmachnowě si asi padesátka lidí rozdělala táborák.

V noci na dnešek podle deníku Bild vyjížděla policie ve Freiburgu v Bádensku-Württembersku k několika večírkům, kterých se účastnilo několik desítek až sto lidí. Účastníci společně popíjeli alkohol a grilovali.

Ministerský předseda Bádenska-Württemberska Winfried Kretschmann podobně jako jeho bavorský kolega pohrozil zavedení zákazu vycházení. "Není možné, aby teď mladí chodili po koronavirových večírcích," řekl podle DPA Kretschmann. "Pokud my všichni naše chování od základů nezměníme, pak se nevyhneme tvrdším opatřením a sankcím," dodal.