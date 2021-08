Protesty proti covidpasům schvaluje jen třetina Francouzů

Průzkum pro stanici BFM TV zpracovala společnost Elabe.

Desetina obyvatel země nemá vyhraněný názor na protesty, jež o letních sobotách ve Francii dostaly do ulic desetitisíce lidí, kteří tak vyjadřovali nesouhlas se zavedením povinných zdravotních pasů. Těmi se ve Francii musí nyní lidé prokazovat při vstupu například do obchodních center nebo při dálkových cestách hromadnou dopravou.

Zdravotní průkaz prokazuje, že daná osoba byla buď očkována, má čerstvý negativní test na covid-19 nebo nemoc prodělala, a proto má přirozené protilátky. Doklad existuje v papírové i elektronické podobě, povinný je na většině veřejných míst od 9. srpna. Za porušení nařízení hrozí pokuta 135 eur (asi 3425 Kč).

Průzkum také zjišťoval, kde všude by byl doklad o bezinfekčnosti nemocí covid-19 pro Francouze přijatelný. Dvě třetiny dotazovaných schvalují kontrolu zdravotnických pasů při vstupu do restaurací a barů, o deset procentních bodů více než při předchozím kole průzkumu. Tato kontrola je již v Francii povinná, ale její dodržování i vymáhání je zatím velmi vlažné, konstatuje list Le Figaro.

Přes 70 procent dotazovaných by uvítalo kontrolu pasů na kulturních setkáních, v dálkové veřejné dopravě pasy schvaluje plných 77 procent účastníků průzkumu.

Opatření ke kontrole osob, které vstupují do společných prostor, schvalují ve vyšší míře starší lidé, ve prospěch pasů se jich vyjádřilo 90 procent. Naopak mladí do 35 let je mnohem častěji zavrhují, vyplývá z průzkumu. Více než polovina lidí do 25 let se už zřekla účasti na veřejné akci právě proto, že by u vstupu museli vykázat bezinfekčnost.

Čtvrtina všech dotazovaných se už kvůli zdravotním pasům vážně pohádala se svými blízkými.

Průzkum realizovala společnost Elabe na vzorku 1002 lidí starších 18 let. Dotazování probíhalo přes internet.