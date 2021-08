Rakousko chce zřídit deportační centra v zemích okolo Afghánistánu

Vláda konzervativního kancléře Sebastiana Kurze tak pokračuje v plánech na deportace afghánských občanů navzdory skutečnosti, že radikální islamistické hnutí Tálibán nyní ovládá prakticky celý Afghánistán.

Rakouský ministr vnitra z řad lidovců (ÖVP) Karl Nehammer uvedl, že pokud nejsou deportace Afghánců zpět do vlasti možné kvůli Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, musí být nalezena alternativa.

"Deportační centra v oblasti okolo Afghánistánu by byla možnost. K tomu je zapotřebí síla a podpora Evropské komise," uvedl Nehammer ve společném prohlášení s ministrem zahraničí Alexanderem Schallenbergem. Návrh bude podle nich předložen na středeční schůzce unijních ministrů.

Rakousko bylo mezi k šesticí unijních států, které minulý týden varovaly Evropskou komisi před zastavením deportací do Afghánistánu. Zastavení deportací by podle nich bylo špatným signálem pro další Afghánce, kteří by usilovali o vstup do EU. Tři signatáři výzvy - Německo, Dánsko a Nizozemsko - mezitím otočili a deportace Afghánců kvůli rapidně se zhoršující bezpečnostní situaci v zemi pozastavili.

Snaha o deportace neúspěšných žadatelů o azyl nemá podporu rakouských Zelených, kteří jsou na spolkové úrovni koaličním partnerem Kurzových lidovců. "Jednoduše se styďte všichni, kdo nyní mluvíte o deportacích namísto akutní pomoci a zaopatření lidí na útěku," uvedla na twitteru mluvčí Zelených pro otázky zahraniční politiky Ewa Ernstová-Dziedzicová.

Zastavit deportace neúspěšných afghánských žadatelů o azyl nemíní ani Česká republika. Ministr vnitra Jan Hamáček v pátek serveru iDnes.cz sdělil, že české úřady přistupují ke všem žádostem o azyl individuálně.