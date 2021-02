Rakousko prodlouží kontroly na hranicích s Českem do 27. února

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Rakousko prodlouží kontroly na hranicích s Českou republikou a Slovenskem kvůli covidové pandemii nejméně do 27. února. Vyplývá to podle agentury APA z dnešního nařízení rakouského ministerstva zdravotnictví. Kontroly na hranicích s oběma státy zavedlo Rakousko kvůli koronavirové epidemii 9. ledna a v polovině minulého měsíce oznámilo jejich prodloužení do 7. února. Součástí rakouských opatření na hranicích bylo v lednu také uzavření 45 menších přechodů s oběma sousedy.