Řidič v Amsterodamu narážel do policejního auta, byl zadržen

Informoval o tom server NOS. Motiv útoku zatím není jasný.

V autě, do kterého muž začal kolem půl páté ráno v centru Amsterodamu najíždět, seděli dva policisté. Oba utrpěli lehká zranění. Při pokusu z místa činu ujet řidič narazil do dvou motorek, které mu další policisté postavili do cesty. Následně začala jeho dodávka hořet.

zdroj: YouTube

Řidiče se nakonec podařilo zadržet. "Bylo potřeba pepřového spreje," řekl mluvčí amsterodamské policie Jelmer Geerds. Podle něj zatím není jasné, co muže k činu vedlo.