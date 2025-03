Útok nožem v centru Amsterdamu. Policie hlásí několik zraněných

Když fotbalisté Legie Varšava po čtvrtečním zápase Konferenční ligy s nizozemským Alkmaarem nastupovali do svého klubového autobusu, aby mohli odcestovat domů do Polska, bylo jich o dva méně. Důvod? Nizozemská policie spolu s ochrankou stadionu je totiž po utkání na 24 hodin zadržela, přičemž podle polských médií a majitele varšavského klubu Dariusze Mioduského nedaly nizozemské složky povolení těmto fotbalistům kvůli tomu, že se dostali do potyček s policisty a členy ochranky.