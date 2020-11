Řím chce po útoku ve Vídni zpřísnit zákony proti terorismu v EU

S ohledem na ilegální migraci a bezpečnost občanů jde o to "podívat se realitě do očí", napsal dnes Di Maio na svém facebooku. "EU musí zvýšit úroveň bezpečnosti, to samé musí učinit i naše země," uvedl politik Hnutí pěti hvězd.

"Jde o to přemýšlet o něčem větším, a týká se to celé EU: například Patriot Act po americkém vzoru," napsal s tím, že o návrhu bude v příštích dnech hovořit se svými evropskými protějšky.

Při pondělním útoku ve Vídni byli kromě útočníka zabiti čtyři další lidé a 22 osob bylo zraněno. Šéf italské diplomacie v příspěvku upozornil též na teroristický útok ve francouzském Nice z minulého týdne, který si vyžádal tři oběti. Pachatel z Tuniska před činem nelegálně přicestoval do Francie právě přes Itálii.

V mešitách by podle Di Maia měly být zesíleny kontroly ve spolupráci s muslimskými obcemi a více pozornosti by se mělo věnovat také nelegální migraci.

Protiteroristický zákon Patriot Act přijaly USA po útocích z 11. září 2001, aby posílily svou bezpečnost. Norma zpřísnila podmínky vstupu cizinců na americké území a přiznala i více pravomocí bezpečnostním složkám. Zpravodajské služby mohly poprvé v historii odposlouchávat telefonické hovory řadových občanů či sledovat elektronickou poštu mezi lidmi v USA a v zahraničí, aniž k tomu dal svolení soud. Mnozí kritici tvrdili, že zákon umožňuje nepřípustné zásahy do soukromí Američanů.