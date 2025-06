Jak splnit nové cíle NATO? Itálie přišla s originálním plánem, postaví most

Italská vláda premiérky Giorgie Meloniové přišla s kontroverzním plánem: dlouho diskutovaný projekt mostu přes Messinskou úžinu, který by spojil Sicílii s pevninskou Itálií, má být zařazen mezi výdaje na obranu. Tím by se stal součástí italského úsilí přiblížit se novému cíli NATO – vydávat do roku 2035 na obranu 5 % HDP.