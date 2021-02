Sasko chce jednat s českými pendlery o zpřísněném režimu

Jednání za saskou stranu povede Mathias Weilandt, který je na saském ministerstvu spravedlnosti státním tajemníkem pro Evropu. K Vintrové, která zastupuje české zaměstnance pravidelně dojíždějící za prací do Německa, by se mohli připojit ještě český velvyslanec Tomáš Kafka a germanista z Ústí nad Labem Jan Kvapil. Kvapil se angažuje v mezinárodní iniciativě Soboty pro sousedství, která se staví proti uzavírání hranic.

"Vítáme každé přátelské rozhovory, které povedou ke zlepšení situace. Od rozhovoru očekávám zlepšení komunikace mezi státy ohledně problematiky pendlerů, ale i zlehčení restrikcí," řekla Vintrová. Na schůzce chce poukázat na problémy nejen těch lidí, kteří nyní dojíždět do Německa nemohou, ale také na administrativní zátěž, jako je denní vyplňování digitálního vstupního formuláře. "Průjezd studentů do Německa není také dořešen," doplnila.

Německo od neděle obnovilo kontroly na hranicích s Českou republikou, kterou považuje za oblast výskytu nebezpečných mutací koronaviru. Do Německa kvůli tomu mohou jen němečtí občané, lidé, kteří v zemi žijí, dopravci zboží a vybraní pendleři s důležitými profesemi, především zdravotníci. Tito lidé a řidiči kamionů mají výjimku z karantény, ostatní musí po příjezdu do Německa do dvoutýdenní izolace. Na hranicích je nezbytné předkládat výsledek koronavirového testu a doklad o vyplněném vstupním formuláři.

Potvrzení o důležitosti jejich profese požadují Sasko s Bavorskem od pendlerů ode dneška, doposud jim stačilo prokázat se na hranicích pracovní smlouvou. Přeshraniční pracovníci v Ústeckém kraji se podle pendlerky Jany Borovkové chystají většinou přejít hranice s dokladem o důležitosti až v pondělí. "Firmy ještě vyřizují povolení od úřadů," uvedla Borovková.

Pendleři podle ní vnímají jako velký problém, že vláda neproplácí testy na koronavirus, které nyní musí mít každý den. "Ministerstvo zdravotnictví vůbec nepřemýšlí, že by pro pendlery schválilo proplácení testu denně," uvedla Borovková. V Česku je test zdarma každý třetí den, zbylé dny si musí pendleři testy platit sami. Při celotýdenním provozu je to pětkrát 350 korun, což činí 7000 korun měsíčně.