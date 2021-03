Šéfka EK pohrozila omezením vývozu vakcín mimo EU

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Evropská unie přehodnotí, zda vyvážet vakcíny proti covidu-19 do zemí, které samy očkovací látky nevyvážejí či již naočkovali výrazně více obyvatel. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve zjevné narážce na unijní export vakcín do Británie či Spojených států. Unie se potýká s nedostatkem očkovacích látek a usiluje o to, aby měla přístup i k vakcínám vyrobeným mimo své území.