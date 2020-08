Šéfové parlamentů ČR, SR a Rakouska: Hranice zavírat nechceme

"Shodli jsme se na tom, že by se už zavírat hranice neměly plošně, pokud se nestane opravdu něco mimořádného a že minimálně by se to mělo nějakým způsobem s větším předstihem komunikovat," řekl dnes ČTK předseda české Sněmovny Radek Vondráček. "Všechny ty tři státy na to máme stejný názor. Že už by se měla řešit jen lokální ohniska, že by se to mělo řešit nějakou chytrou aplikací a že už bychom neměli ohrožovat ekonomiky," podotkl.

"Vzájemně jsme se ujistili, že zavření hranic by mělo být až tím posledním řešením," uvedl podle slovenské tiskové agentury TASR předseda slovenského parlamentu Boris Kollár. Dodal, že jeho země neomezí cestování takzvaných pendlerů, kteří ze Slovenska jezdí do Rakouska pracovat.

#OeNRP Sobotka ist im Schloss Grafenegg mit seinen Amtskollegen Boris Kollár aus der Slowakei und @vondraczech aus der Tschechischen Republik zusammengetroffen. Im Zentrum der Unterredung standen die parl. Zusammenarbeit der drei Nachbarländer sowie #COVID19. © PDion/Zinner pic.twitter.com/ljhb0xaXTv — Parlament Österreich (@OeParl) August 30, 2020

"Epidemiologové musí jednat, ale my nesmíme zavírat ekonomiku, na tom jsme se všichni tři shodli. Hranice mezi sebou musíme mít otevřené, aby ekonomika mohla fungovat," citovala Kollára slovenská média. Zavření hranic je podle něj ve hře jen v případě velmi vážného nebezpečí, které však nyní nehrozí.

Předsedové parlamentů tří sousedních zemí hovořili podle APA v neděli o rozhodnutí Maďarska uzavřít od úterý své hranice pro cizince a o situaci v Bělorusku, uvedla APA. Shodli se, že je nutné projevovat solidaritu s běloruským lidem a tamní občanskou společností.

Šéfové parlamentů jednali v rámci takzvaného slavkovského formátu, který byl vytvořen v lednu 2015 ve Slavkově u Brna s cílem rozvíjet spolupráci Česka, Rakouska a Slovenska zejména v oblasti sousedských vztahů a evropských politik.