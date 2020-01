Labouristický zákonodárce Alan West označil návrh na přesun Sněmovny lordů za "šílenost". "Sněmovna lordů je klíčovou součástí parlamentu. Není to jen nějaký přívěsek, kde sedí spousta směšných lidí v talárech s hermelínem," řekl admirál ve výslužbě.

Velmi kriticky vládní návrh zhodnotil i konzervativec Michael Forsyth, podle něj jde o "naprosto směšnou ideu, která by stála jmění". "Můžu se jen dohadovat, že je to první nápad těch podivínů, které prý chce Dominic Cummings nalákat do Downing Street," řekl lord deníku Telegraph.

Narážel tak na nedávnou výzvu hlavního poradce premiéra Borise Johnsona, který v náboru nových zaměstnanců pro úřad premiéra napsal, že shání "podivíny a lidi, kteří nikam nezapadají".

"Je to vážná věc: tahle sněmovna je součástí pečlivého dohledu na činnost parlamentu jako celku," uvedla vůdkyně labouristů v horní komoře Angela Smithová. "Spousta těch nejpodstatnějších věcí se neřeší v sálech, ale v kuloárech. Podle mě by bylo vážným ohrožením demokratického procesu, pokud bychom nebyli na jednom místě," řekl Stephen Cottrell, který má být letos jmenován arcibiskupem v Yorku.

Téma stěhování Sněmovny lordů otevřel o víkendu předseda britské Konzervativní strany James Cleverly. Ten televizi Sky News řekl, že je to jeden z uvažovaných kroků, které by měly pomoci podpořit různé části Británie.

Přední konzervativní člen Sněmovny lordů Frederick Curzon ale po dotazech svých kolegů v pondělí připustil, že kabinet možná od plánu na stěhování nakonec upustí. "Popravdě nevím, jak daleko s tím nápadem vůbec pokročili," řekl.

Britská Sněmovna lordů má aktuálně 795 členů, jde o nevolené zástupce z řad šlechty a představitelů církve. Na rozdíl od dolní komory tady nyní má převahu opozice.