Nová španělská vláda ukončila zhruba osmiměsíční období úřadující vlády, kterou vedl rovněž Sánchez, a vzešla z listopadových předčasných voleb. Sedmačtyřicetiletý šéf socialistů získal důvěru parlamentu minulý týden jen velmi těsnou většinou poslanců (rozdílem dvou hlasů) a díky tomu, že se hlasování zdrželi baskičtí nacionalisté a jedna ze stran katalánských separatistů. Právě tento těsný rozdíl vyvolává spekulace, že vláda by nemusela vydržet celé funkční období.

Podpora části katalánských separatistů a baskických nacionalistů vyvolala ostrou kritiku pravicových stran a o víkendu se proto konaly v některých městech demonstrace několika tisíců lidí. Před asi 4000 účastníků jedné z nich, v Madridu, vystoupil lídr parlamentní, krajně pravicové strany Vox Santiago Abascal, který označil Sáncheze za "zrádce".

zdroj: YouTube

V Barceloně musela zasahovat policie, aby oddělila příznivce strany Vox, nesoucí frankistické symboly, od skupiny, která na ně volala fašisté.

Ministři Sánchezovy vlády dnes složili přísahu u krále Felipeho VI. pouze na ústavu, na stole nebyla bible a kříž jako za dřívějších vlád. Poprvé přísahal pouze na ústavu v červnu 2018 Sánchez, když se stal premiérem po vyslovení nedůvěry pravicové vládě Mariana Rajoye.

Jedním z prvních úkolů nové vlády bude co nejdříve vyjednat v parlamentu podporu pro rozpočet na letošní rok. Do 15 dnů by měla také vláda zahájit dialog s vedením Katalánska, jak slíbili socialisté straně Republikánská levice Katalánska (ERC) v dohodě před hlasováním o důvěře. Jednání ale budou složitá, protože druhá ze stran katalánské regionální vlády, též separatistická, hlasovala v parlamentu proti důvěře Sánchezovi.

V nové vládě zůstali někteří ministři předchozí Sánchezovy vlády, například ministrem vnitra bude dál Fernando Grande-Marlaska, ministryní obrany zůstala Margarita Roblesová a ministryní financí je opět María Jesús Monterová. Naopak ministryní zahraničí je nově ekonomka Arancha Gonzálezová, která dosud působila jako šéfka Mezinárodního obchodního centra (ITC) v Ženevě a která je původem z Baskicka.

Ministerstvo spravedlnosti povede Juan Carlos Campo, který střídá Dolores Delgadovou, jež se má stát novou generální prokurátorkou. Vedení ministerstva pro teritoriální otázky, jež má na starost komunikaci s autonomními regiony, převezme politička z Kanárských ostrovů Carolina Dariasová a ministrem zdravotnictví bude Katalánec Salvador Illa ze socialistické strany, který vyjednal podporu ERC pro Sáncheze a má pomoci k dialogu s katalánskou separatistickou vládou.

Novinkou jsou též čtyři místopředsedové vlády (dosud byli tři), jedním z nich je radiální levicový politik Pablo Iglesias, šéf vládní koaliční formace Unidas Podemos, a tři místopředsednické posty zaujaly ženy.