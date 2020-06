Státy EU podporují společný nákup vakcín proti covid-19. Bude to rychlejší a levnější

Brusel chce "předplacením" očkovacích látek až u šestice výrobců zajistit, aby měly státy dostatek dávek ve chvíli, kdy bude vakcína oficiálně dostupná.

Některé členské země přitom paralelně jednají o nákupech vlastního koronavirového očkování, podle komisařky by však měly své snahy sladit s celou EU.

Kyriakidisová představila ministrům plán, podle něhož by komise z nouzového pandemického fondu určeného pro zdravotnictví nakoupila od několika výrobců tolik vakcín, aby žádné členské zemi nehrozil nedostatek. Mezi zásadní výhody společného postupu patří podle ní fakt, že si unie zjednoduší jednání s výrobci a předejde vzájemné konkurenci.

To develop and distribute a safe and effective #COVID19 💉 for all citizens, we will need a common EU approach. Working closely with 🇪🇺 MS and our partners, our aim is to make vaccines widely available to all. #EPSCO #StrongerTogether pic.twitter.com/J9tBwGoyxA