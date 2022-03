Stíhaný ve slovenské špionážní aféře vynášel i informace o armádě, píší média

— Autor: ČTK

Bývalý prorektor slovenské vojenské akademie a někdejší zaměstnanec ministerstva obrany, který je na Slovensku jedním z dvojice obviněných ve špionážní aféře, předal Rusku utajované informace o slovenské armádě, o NATO i o blíže neupřesněné české firmě; dostal za to tisíce eur. Podle slovenských médií to vyplývá z rozhodnutí soudu, který obviněného Pavla Bučku poslal do vazby.