Turecko prodloužilo misi průzkumné lodě ve Středomoří, Řecko protestuje

Turecké námořnictvo oznámilo, že jeho průzkumná loď Oruç Reis bude v misi pokračovat do 14. listopadu, původní záměr počítal s prodloužením do 4. listopadu. Turecko a Řecko vedou vleklé spory o právo na průzkumné aktivity ve vodách, jež si přisvojují obě strany. Ankara loď Oruç Reis v září pro zklidnění situace z oblasti stáhla, ale 12. října ji vyslala zpět a její misi od té doby několikrát prodloužila.

Turkey announced that the Oruç Reis research vessel will conduct exploration work in the eastern Mediterranean until November 14. pic.twitter.com/AqcbWiVm04