Turecko průzkumem ve Středomoří dál provokuje, EU zvažuje přísnější sankce

"Turecko dostalo možnost i čas k změně, ale rozhodlo se toho nevyužít," uvedl mluvčí řecké vlády Stelios Petsas. V podobném duchu se tento týden vyjádřil i francouzský ministr zahraničí Yves Le Drian. "Je to na nich si vybrat: spolupráci nebo střet," podotkl.

Podle agentury Reuters patří Francie mezi země, které nejvíce tlačí na zavedení sankcí proti Turecku. Podle diplomatických zdrojů by se sankce měly týkat oblastí, jež souvisí s průzkumem a těžbou ropy, například lodní přeprava, energetika či bankovnictví.

V listopadu EU prodloužila o rok sankce zavedené proti dvěma představitelům turecké státní ropné společnosti TPAO.

O eventuálních sankčních krocích by mohl rozhodnout summit EU naplánovaný na 10. a 11. prosince. "Turecko je klíčovým partnerem v mnoha oblastech, v Radě Evropské unie nepanuje shoda (nad posílením sankcí)," řekl agentuře Reuters zdroj z evropských institucí.

Rozšíření sankcí bude podle agentury Reuters velice záležet na tom, jak se k otázce postaví Německo, které nyní unii předsedá. Berlín se dosud snažil podpořit jednání mezi Řeckem a Tureckem ohledně sporného průzkumu.

Mezi Německem a Tureckem tento týden vzrostlo napětí poté, co německé námořnictvo zastavilo a zkontrolovalo tureckou nákladní loď směřující do Libye. Podle tureckých úřadů němečtí vojáci porušili mezinárodní právo, protože nepočkali na povolení. Německo ale uvedlo, že se jednotky řídily standardní procedurou.

V sobotu Turecko ohlásilo další prodloužení průzkumu, který provádí loď Oruç Reis v doprovodu dvou tureckých armádních plavidel ve vodách, jež si vedle Turecka přisvojuje i Řecko.

Turkey has issued another Navtex for the continuation of survey activities of the Oruc Reis vessel in the Eastern Mediterranean through November 29 #Greece

