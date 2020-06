Francie otevírá památky, v Paříží mohou lidé do kaváren. Virus ještě není mrtvý, varuje ministr

Většina restaurací, kaváren a hotelů se ve Francii mohla otevřít už na počátku června. Oblast hlavního města a okolí, tedy region nazývaný Île-de-France, ale úřady považovaly za rizikovou. Lidé si tak mohli zatím vychutnat ranní kávu, oběd či večeři jen na předzahrádkách.

Až dnes se mohly po třech měsících otevřít i vnitřní prostory podniků. Paříž a okolí se totiž ode dneška dostala do takzvané zelené zóny, kde je podle úřadů riziko šíření viru SARS-CoV-2 nízké. V oranžové zóně s vyšším rizikem šíření koronaviru tak po dnešku zůstávají už jen ostrov Mayotte a Francouzská Guyana.

I v otevřených kavárnách a restauracích budou muset lidé dál dodržovat některá opatření. Při pohybu po nich budou muset mít například roušku.

Francie dnes o půlnoci zrušila omezení na hranicích se sousedními zeměmi s výjimkou Španělska a Británie. Pro lidi cestujících z těchto dvou zemí nadále platí, že musí po příjezdu do dvoutýdenní karantény. Pro Španělsko by mělo opatření platit do konce tohoto týdne, pro Británii do odvolání. Od 1. července chce Francie postupně otevírat hranice i pro občany zemí mimo schengenský prostor.

Oživení čeká ode dneška také oblast kultury, volného času a cestovního ruchu. Po třech měsících budou moci v Paříži znovu otevřít divadla, posilovny i bazény.

Návštěvníkům se dnes znovu otevírá také řada francouzských památek. Je mezi nimi Vítězný oblouk, Pantheon, palác Conciergerie v Paříži či zámek ve Vincennes. Otevřené je opět též opatství na přílivovém ostrově Mont-Saint-Michel na severozápadě Francie, které je na seznamu kulturního dědictví UNESCO. U většiny památek je nicméně omezen počet návštěvníků, kteří se navíc smí po objektech pohybovat pouze s rouškami a vstupenky si musí koupit předem na internetu.

Další známé francouzské památky se otevřou v nadcházejících týdnech. Například bazilika v Saint-Denis s pohřebištěm francouzských králů přivítá znovu návštěvníky 21. června, Eiffelova věž v Paříži 25. června, galerie Centre Pompidou 1. července a nejnavštěvovanější muzeum světa, pařížský Louvre až 6. července.

Úlevu dnešek přináší také mnoha obyvatelům domovů pro seniory, kteří budou moci opět přijímat návštěvy.

Do starých kolejí se začíná vracet také politický život Francie. Dnes oficiálně začíná kampaň před druhým kolem místních voleb. To se mělo původně uskutečnit už v březnu, bylo ale kvůli šíření koronaviru odloženo na 28. června.

Ve Francii s covidem-19 zemřelo od počátku epidemie 29.407 lidí. Ministr zdravotnictví Olivier Véran dnes řekl, že má země hlavní část epidemie za sebou. "Virus ale není mrtvý. Úplně jsme ho neporazili, kontrolujeme jen jeho šíření," uvedl.