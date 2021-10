Ve Francii se zároveň očkuje proti chřipce i covidu-19

Ve Francii mohou očkovat lékaři, zdravotní sestry, lékárníci i porodní asistentky. HAS pro ně tento týden vydal doporučení, aby "systematicky propagovali obě vakcíny". Lidé mohou obě očkování dostat v jeden den, během jediné návštěvy, každou z vakcín do jedné paže. Původně HAS doporučoval odstup 15 dní, ale své původní stanovisko teď přehodnotil.

Epidemie "chřipky by letos mohla být silná, zdůrazňuji mohla by, protože loni v zimě byla velmi mírná a kolektivní imunita proti chřipce je snížená", uvedl dnes ministr zdravotnictví Olivier Véran. Tato situace už podle Vérana nastala u dětských zánětů dýchacích cest, jejichž epidemie letos ve Francii propukla nečekaně brzy a silně.

Na očkování proti chřipce mají ve Francii ode dneška nárok všichni nad 65 let, těhotné ženy, chronicky nemocní, obézní lidé nebo zdravotníci. Původně měla kampaň začít až v pondělí, ale ministr Véran rozhodl o jejím uspíšení o čtyři dny.

Třetí posilující dávku vakcíny proti covidu začala Francie nabízet v září. Zaměřila se na stejné prioritní skupiny, kterým teď nabízí očkování proti chřipce. Dokončené očkování proti covidu má 74,1 procenta obyvatel Francie.