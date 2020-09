Vražda Kuciaka: Verdikt možná zazní ve čtvrtek, kolem nového důkazu jsou nejasnosti

Pro trojici obžalovaných, mezi kterými jsou podle prokuratury objednavatel a zprostředkovatelka Kuciakovy vraždy, jakož i vrahův pomocník, žádá obžaloba shodně 25 let vězení. Všichni tři, Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó vinu popírají a obhájci navrhují jejich osvobození. Další dva původně obvinění v případu, včetně střelce, vinu přiznali a byli souzeni samostatně.

Vražda novináře a jeho snoubenky vyústila na Slovensku v rozsáhlé protivládní demonstrace a v politickou krizi, v zájmu jejíhož řešení odstoupil z funkce premiéra Robert Fico. Jeho strana Směr-sociální demokracie pak v letošních parlamentních volbách nenavázala na předchozí vítězství, skončila v opozici a později po vnitrostranickém rozkolu ji opustila část poslanců.

Obžalobu projednává Specializovaný trestní soud se sídlem ve městě Pezinok nedaleko Bratislavy, který se na Slovensku zabývá nejzávažnějšími kriminálními kauzami. Vynesení verdiktu ve zmíněné nejsledovanější soudní kauze v novodobých dějinách země se očekávalo již v srpnu. Soud tehdy ale naplánované líčení odročil, což zdůvodnil tím, že senát se bude o rozsudku ještě radit.

Podle listu Denník N prokurátor v pondělí předložil soudu nový důkaz, který se týká analýzy dat z mobilního telefonu Zsuzsové. Pokud by soud rozhodl, že je třeba dokazování doplnit, znamenalo by to obnovení hlavní částí líčení, po které by znovu následovaly závěrečné řeči prokurátora, obžalovaných či jejich obhájců.

Kočner si podle obžaloby objednal Kuciakovu vraždu ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost, což mohlo Kočnerovi také překazit vstup do politiky. Podle právního zástupce Kuciakovy rodiny Kočnera usvědčuje série nepřímých důkazů.

Prokurátor tvrdil, že Zsuzsová za finanční odměnu převzala od Kočnera objednávku na novinářovu vraždu a oslovila Zoltána Andruskóa, který po zadržení s policií spolupracoval a loni přistoupil na trest vězení v trvání 15 let. Andruskó u soudu tvrdil, že na Kočnerův pokyn zprostředkoval Kuciakovu vraždu mezi Zsuzsovou a dalším obžalovaným Tomášem Szabóem.

Ten podle obžaloby spolupracoval se svým bratrancem a bývalým vojákem Miroslavem Marčekem, který v úvodu procesu letos v lednu před soudem prohlásil, že zastřelil novináře i jeho přítelkyni a dříve také podnikatele Petera Molnára. Za to byl Marček v dubnu zatím nepravomocně odsouzen k 23 letům vězení. Loupežná vražda Molnára z roku 2016, na které se podle obžaloby podílel také Szabó, je součástí obžaloby v Kuciakově případu.