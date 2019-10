Žádné jednorázové kelímky. Premiér Johnson se chtěl napít, asistentka zasáhla

"Žádné jednorázové kelímky," říká při tom svému kolegovi. Podle britských médií se tak asistentka snažila zabránit "PR katastrofě" v době, která jednorázovým obalům nepřeje. Zaskočený Johnson mezitím zvedá ruce a říká "co co co?".

Aféru kolem kelímku na jedno použití nedávno zažila Kanada, když vyšlo najevo, že tým šéfky místních zelených upravil fotografii Elizabeth Mayové tak, že rozložitelný jednorázový obal nahradil plastovým na opakované použití s kovovým brčkem.

Mayová uvedla, že o manipulaci se snímkem nevěděla a že ji šokovala.