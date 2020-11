Změna plánu. Rakousko začne s hromadným testováním už počátkem prosince

Původně mělo Rakousko s hromadným testováním začít až o víkendu před Vánocemi, tedy 19. a 20. prosince. V Rakousku se za posledních 24 hodin covidem-19 nakazilo 5.802 lidí, což potvrzuje stabilizaci situace.

Dobrovolné antigenní rychlotesty budou i běžným občanům na západě Rakouska k dispozici už od začátku prosince. Od tehdy budou testy prováděny, jak vláda oznámila už 20. listopadu, mezi všemi zhruba 200.000 rakouskými učiteli a učitelkami ze škol a školek.

V Salcbursku začne hromadné testování 12. a 13. prosince, informuje OE24. V salcburské obci Annaberg-Lungötz, která má přibližně 2.200 obyvatel, se však bude plošně testovat už 1. a 2. prosince, protože právě tam přibylo za posledních sedm dní nejvíce případů koronavirové nákazy a aktuálně je v obci 60 aktivních případů.

Už dříve vláda oznámila, že 7. a 8. prosince podstoupí testy také 40.000 policistů. Hromadné testy mají zemi pomoci alespoň částečně v návratu k normálu, než bude k dispozici vakcína. V úterý rakouský ministr zdravotnictví oznámil, že s očkováním rakouské populace proti covidu-19 by se mělo začít v lednu, a to nejdříve v domovech seniorů a v pečovatelských domech u personálu a lidí starších 65 let.

Rakousko hlásí v poslední době poměrně stabilní počty nově nakažených; za posledních 24 hodin jich přibylo necelých 6000, z toho nejvíce v Horních Rakousech (1385), které sousední s Českou republikou. Dohromady tak byla v devítimilionové zemi infekce prokázána u 260.512 lidí, z nichž 2667 zemřelo.