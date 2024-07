Europoslanci nastoupili do práce. Začala první schůze Evropského parlamentu

Podle portálu Politico je hlavní favoritkou na předsedkyni maltská politička Roberta Metsolová z frakce Evropské lidové strany (EPP), která tuto funkci zastává od začátku roku 2022. Její jedinou soupeřkou je španělská europoslankyně Irene Monterová z frakce Levice.

Nově zvolení europoslanci, kterých je 720, včetně 15 ze Slovenska, budou o předsedovi rozhodovat tajným hlasováním. Funkci získá ten, kdo dosáhne nadpoloviční většiny platných hlasů. Pokud po třech kolech hlasování nikdo nezíská většinu, postoupí do závěrečného hlasování dva nejlepší kandidáti, z nichž vítěz bude ten s větším počtem hlasů.

Po volbě předsedy budou europoslanci volit 14 místopředsedů a následně i pětičlenné kolegium kvestorů EP, opět tajným hlasováním. Jedním z kandidátů na místopředsedu je slovenský europoslanec Martin Hojsík z politické skupiny Obnovme Evropu (RE).

Volbou předsedy, místopředsedů a kvestorů se ustanoví předsednictvo EP, které zajišťuje bezproblémový chod parlamentu, připravuje rozpočet a rozhoduje o administrativních a organizačních záležitostech.

Ve středu ráno parlament vyjádří svůj postoj k pokračující pomoci pro Ukrajinu. Odpoledne bude probíhat volba kvestorů a rozhodne se o složení parlamentních výborů a delegací.

Ve čtvrtek 18. července bude klíčovým bodem programu hlasování o tom, zda Ursula von der Leyenová povede Evropskou komisi (EK) i v dalším funkčním období. Před hlasováním bude debatovat s europoslanci, aby je přesvědčila. Lídři EU ji již nominovali, ale volbu musí schválit europarlament. Pokud by byla odmítnuta, lídři by měli měsíc na výběr jiného kandidáta. Leyenová potřebuje získat 361 hlasů z 720.

Ve čtvrtek mohou ještě proběhnout další diskuse a v pátek 19. července by měli být známí členové jednotlivých výborů EP. Výbory vypracovávají, mění a přijímají legislativní návrhy, zvažují návrhy EK a Rady a předkládají zprávy plénu. Slovenské europoslance zahrnou do výborů, jejichž složení bude potvrzeno na ustavujících schůzích od 22. do 25. července.