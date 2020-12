Bosna neví, kam s migranty z vyhořelého tábora. Nocovali ve stanech a kontejneru

Oheň ve středu zničil tábor Lipa u Bihače. Policie a OSN nevylučují, že požár založili sami uprchlíci, a to na protest proti naplánované uzávěře tohoto zařízení.

Noc na dnešek strávily desítky lidí v poničeném kontejneru, další si postavili lehké stany na zemi. Z tábora zůstaly jenom kovové konstrukce a na místě se stále zvedá kouř. Mnoho uprchlíků odešlo pěšky směrem k Bihači v blízkosti chorvatské hranice, a vyhýbat se museli i minovým polím, označeným ještě z doby bosenské války.

A fire destroyed an emergency camp in Bosnia yesterday, forcing thousands to sleep in freezing conditions: https://t.co/8xHfbyDFSX pic.twitter.com/n2XQNz0BZ5