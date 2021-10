Británie dnes ohlásila 42.776 nových případů nákazy koronavirem

"Spojené království má nejvyšší podíly nakažených koronavirem a hlášených úmrtí v západní Evropě. Vlna (pandemie) začala v létě a stále má vzestupnou tendenci. Zatímco Francie, Německo, Španělsko a Itálie úspěšně potlačily vlnu vyvolanou variantou delta, Británie hlásí 40.000 nových případů," píší The Times.

Vládní poradce Patrick Vallance uvedl, že vakcína měla zemi umožnit návrat k normalitě, ale Británie je nadále v prekérní situaci. Při přepočtu na počet obyvatel umírá v Británii na covid dvakrát více lidí než ve Francii a v Německu a dokonce pětkrát více než v Nizozemsku, vypočítal list The Times. Předseda Konzervativní strany Oliver Dowden se dnes omluvil za vládní přehmaty při zvládání pandemie.

Ve Francii dnes zdravotníci zachytili 4341 nových případů, v nemocnicích leží 6601 pacientů s covidem. Obě tato čísla mají při započtení průměru posledních sedmi dní velmi mírně klesající tendenci. Třicet nakažených dnes v zemi z 67 miliony obyvatel zemřelo.

Francouzská vláda dnes požádala parlament, aby prodloužil zdravotní stav nouze až do července příštího roku, oznámil dnes vládní mluvčí Gabriel Attal. Vláda by tak podle něj, "pokud by se situace opravdu výrazně zhoršila", mohla opět za pomoci dekretů zavést covidový pas pro vstup do některých veřejně přístupných zařízení, například barů a kin. Stav nouze a povinné pasy prokazující bezinfekčnost bez schválení požadovaného zákona přestanou platit 15. listopadu.

V Nizozemsku začaly počty nově nakažených v posledních týdnech stoupat, za poslední den se v zemi se 17,5 miliony obyvatel objevilo 3746 pozitivních testů. Je to o třetinu víc, než je průměr posledních sedmi dní a také nejvyšší počet od 29. července. Reprodukční číslo R má hodnotu 1,12, uvedl dnes národní zdravotní úřad RIVM. Pro srovnání, v Česku má aktuálně číslo R hodnotu 1,23. V Nizozemsku za poslední den zemřelo 12 nakažených, celková bilance je 18.227 mrtvých.

V Belgii rovněž stoupají počty nově infikovaných, zejména v severní části země, nizozemskojazyčném Vlámsku. Belgie nezveřejňuje denní údaje, ale průměry za sedm dní. Za poslední týden se denně nakazilo 2095 lidí, o deset procent více, než v týdnu předchozím. Naopak počty nově hospitalizovaných klesají, konstatuje stanice RTBF. V desetimilionové Belgii teď umírá s covidem v průměru deset lidí denně.