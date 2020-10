Anglii čeká lockdown. V celé Británii se od začátku epidemie nakazilo přes milion lidí

"Mezi 31. lednem a 31. říjnem se objevilo 1,011.660 lidí, kteří měli potvrzený pozitivní výsledek testu na koronavirus," uvedla dnes vláda v prohlášení. Británie s více než 66 miliony obyvatel se tak stala třetí evropskou zemí po Francii a Španělsku, která překročila milionovou hranici infekcí. S covidem-19 tam dosud podle úřadů zemřelo 46.319 osob.

Počty nově nakažených jsou v zemi v posledních týdnech podobně jako v jiných státech na strmém vzestupu i navzdory restriktivním opatřením, které vláda zavedla v některých nejhůře postižených oblastech.

Premiér Boris Johnson má dnes podle BBC vystoupit s projevem, v němž podle informací některých médií oznámí plošná omezení ekonomického a společenského života v Anglii, která by měla trvat měsíc. Skotsko, Wales a Severní Irsko rozhodují o protiepidemických opatřeních samostatně.

Podle reportéra televize ITV Roberta Prestona by se měly uzavřít všechny restaurace, bary a obchody kromě těch, jež nabízí nezbytné zboží. Platit by měl rovněž zákaz domácích návštěv. Omezení by se však neměla týkat škol a univerzit, v provozu by měla zůstat rovněž výroba a stavebnictví.