Británie se změní. Návrat do stavu před pandemií je nemožný, prohlásil Johnson

Jedním z hlavních úkolů je podle něj transformace energetického sektoru a větší využívání obnovitelných zdrojů. Produkce elektřiny z větru by se měla do deseti let zečtyřnásobit.

"Zažili jsme příliš mnoho frustrace a těžkostí, než abychom přijali status quo a mysleli si, že život může jít dál jako dřív... To se nestane, protože dějiny nás učí, že velké události jakými jsou války, hladomory a epidemie, události, které se stejně jako tento virus týkají většiny lidstva, jen tak nezmizí... Naším cílem nemůže být návrat do normálu. To nestačí," řekl Johnson v projevu, který účastníci konference sledovali virtuálně.

Premiér podle BBC ujistil straníky, že vláda pracuje "dnem i nocí", aby další nápor koronavirové nákazy zažehnala. Podle něj během funkčního období jeho kabinetu za uplynulý rok ve zdravotnictví přibylo 14.000 nových sester, dalších 40.000 by jich mělo ještě přibýt a do roku 2030 je v plánu i vznik 48 nemocnic. Vláda chce více investovat rovněž do stavby nových bytů, vzdělávacího systému či boje s kriminalitou.

Velký prostor Johnson věnoval energetice a znovu potvrdil, že konzervativci chtějí prosadit zvýšení kapacity větrných elektráren na moři ze současných deseti gigawattů na 40 gigawattů v roce 2030. Za deset let tak podle něj může prakticky každá domácnost v Británii mít dodávky energie z čistých zdrojů. "Vaše konvice, pračka, sporák, topení, elektromobil - to všechno bude fungovat čistě díky větru, který vane kolem ostrovů," řekl premiér.

Země hodlá do rozvoje větrných elektráren investovat 160 milionů liber (téměř pět miliard korun) a stát se "Saúdskou Arábií větrné energetiky". "To čím je Saúdská Arábie pro ropu, bude Spojené království pro vítr - místo takřka neomezených zdrojů, ale bez emisí oxidu uhličitého a bez škod pro životní prostředí," řekl premiér.