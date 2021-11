Británie zvyšuje stupeň teroristické hrozby. Výbuch v Liverpoolu souvisí s terorismem

"Ačkoli motivaci tohoto incidentu ještě musíme porozumět, vzhledem ke všem okolnostem byl prohlášen za případ terorismu," řekl o nedělní explozi šéf protiteroristické policie v severozápadní Anglii Russ Jackson. Podle agentury AP vysvětlil, že nyní bude pokračovat vyšetřování, jehož cílem je zjistit, jak bylo výbušné zařízení sestrojeno, jaký byl motiv činu a zda se na něm podílel ještě někdo další.

Už předtím bylo známo, že při explozi zemřel pasažér taxíku a zranění utrpěl jeho řidič a že na základě protiteroristického zákona byli zadrženi tři muži ve věku 21 až 29 let. Jackson dnes uvedl, že zadržen byl ještě čtvrtý muž.

Vyšetřovatelé zemřelého pasažéra podezírají z toho, že on byl osobou, která sestrojila výbušné zařízení. Jackson řekl, že zákazník si taxi vzal deset minut jízdy od místa výbuchu a požádal o svezení k nemocnici. Šéf policejních vyšetřovatelů rovněž poukázal na skutečnost, že exploze se stala v době, kdy se nedaleko nemocnice konaly vzpomínkové akce na počest padlých vojáků, vzájemnou spojitost ale zatím nelze prokázat.

Policie dnes odhalila totožnost zemřelého muže. "Vyšetřování pokračuje, ale v tuto chvíli se jednoznačně domníváme, že zesnulý je 32letý Imád Svílmín," uvedl policejní inspektor Andrew Meeks. Právě s tímto jménem jsou spojeny byty na dvou adresách v Liverpoolu, kde policie provedla domovní prohlídky.

Žádné další informace o podezřelém policie oficiálně nesdělila. Bulvární list The Daily Mail ale napsal, že Imád Džamíl Svílmín byl syrský žadatel o azyl, který většinu svého života žil v Iráku a do Británie přišel už před lety. V Británii přijal jméno Enzo Almeni, aby zvýšil své šance v azylovém řízení a v roce 2017 údajně konvertoval ke křesťanství. Podle Daily Mail kolem roku 2014 podstoupil psychiatrickou léčbu poté, co byl v Liverpoolu zadržen s nožem.

Řidiči taxislužby Davidu Perrymu se z vozu podařilo uniknout. Byl ošetřen v nemocnici a propuštěn, uvedla AP. Některá britská média označují řidiče taxíku za hrdinu, protože prý uzamknul zákazníka ve voze, čímž zabránil horším důsledkům. "Řidič taxíku ve svém hrdinném počínání dokázal odvrátit možnou absolutně strašnou katastrofu v nemocnici," řekla BBC starostka Liverpoolu Joanne Andersonová.

Výbuch, k němuž došlo v neděli ráno, nebyl ihned prohlášen za výsledek teroristického činu, ale vyšetřování od počátku vedla protiteroristická jednotka. Británie pravděpodobně zažila druhý případ terorismu za poslední měsíc poté, co v polovině října útočník označený prokuraturou za stoupence hnutí Islámský stát ubodal poslance Konzervativní strany Davida Amesse v metodistickém kostele v Leigh-on-Sea v hrabství Essex.

Britská vláda v důsledku těchto dvou událostí zvýšila stupeň nebezpečí teroristického útoku v zemi na "vážné". To znamená, že považuje teroristický útok za "vysoce pravděpodobný". Dosud byla hrozba na třetím stupni, při kterém je atentát pouze "pravděpodobný".