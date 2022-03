Část německých raket pro Ukrajinu je podle informací nepoužitelná

Německá armáda rakety Strela vyřadila v roce 2014, od té doby byly uložené v dřevěných bednách, které by nyní měly být poslány na Ukrajinu. Der Spiegel ale píše, že bedny jsou tak plesnivé, že do skladu vojáci smějí chodit jen v ochranném oděvu.

O zamýšleném předání 2700 raket typu Strela informovalo ve čtvrtek německé ministerstvo hospodářství, schválit ho ale bude muset ještě spolková bezpečnostní rada pod vedením kancléře Olafa Scholze, která rozhoduje o veškerém vývozu zbraní z Německa.

Berlín změnil svůj původně zdrženlivý postoj a začal ukrajinské armádě bojující proti ruské invazi posílat těžké zbraně. Scholzova vláda v sobotu rozhodla, že Ukrajině dodá 1000 protitankových zbraní a 500 raket země-vzduch typu Stinger.

Der Spiegel píše, že oznámení ministerstva hospodářství o dodávce Strel na Ukrajinu zaskočilo resort obrany. Úřad ji sice zvažoval, protože o rakety Strela ukrajinská strana už dříve výslovně požádala, ale dnes ministerstvo uvedlo, že je třeba zjistit, zda a kolik raket by ze skladů bundeswehru mohlo na Ukrajinu zamířit. V pozadí těchto pochybností stojí interní posudek odborníků německé armády z loňského listopadu. Uvedli v něm, že "vzhledem k zastaralosti motoru rakety není manipulace s ní bezpečná a nelze je proto odpalovat". Z tohoto důvodu měly být Strely zničeny už v roce 2014.

Mluvčí ministerstva obrany nechtěl na podrobné dotazy novinářů z Der Spiegel týkající se zastaralých zbraní odpovídat. Uvedl jen, že o jejich případném předání Ukrajině ještě nerozhodla spolková bezpečnostní rada a že pokud by ho schválila, postará se armáda o to, aby rakety byly předem přezkoušeny. "Všechno, co bundeswehr předává, je otestované," uvedl mluvčí.

Kromě stáří raket je problémem i to, že německá armáda má pouze rakety, ale chybějí jí součásti systému pro jejich odpalování. Německo tak doufá, že ukrajinské ozbrojené síly, které protiletadlové systémy stále aktivně využívají, budou mít tyto komponenty ve skladu.

Rakety Strela vyvinul Sovětský svaz v 60. letech jako odpověď na americký systém Stinger. Jde o zbraně, které lze snadno ovládat a které slouží k sestřelování nízko letících vrtulníků i letadel. Jsou vybavené tepelným senzorem a míří automaticky na cíl. Strely jsou součástí výzbroje armád zemí bývalého východního bloku, Česko jich v posledních dnech na Ukrajinu poslalo 160.