Co stojí za bleskovým vývojem vakcín? Profesor odmítá čirou soutěživost

Před příchodem covidu-19 byl trh s vakcínami značně strnulý a trvalo zpravidla 5-15 let, než vygeneroval nadějný preparát, připomíná sociolog. Dodává, že z tohoto důvodu se stávající úsilí jeví jako mimořádné.

Pobídky pro farmakologické firmy byly slabé, deklaruje Whyte. Odkazuje na zprávu investiční společnosti Goldman Sachs z roku 2018, že vakcína na jednu konkrétní nemoc nikdy nemůže být udržitelný obchodní model.

"Je tomu tak proto, jak Johnson správně naznačuje, že farmaceutické společnosti sledují zisk," pokračuje profesor. Upozorňuje, že v roce 2019 měl trh s vakcínami celkový objem 47 miliard dolarů, což se rovnalo ceně za prodej pouhých čtyř léků - preparátu Humira na revma a onkologických léčiv Keytruda, Revlimid a Imbruvica.

Na předchozí koronavirová onemocnění SARS a MERS vyvinuta vakcína nebyla, poukazuje autor komentáře. Doplňuje, že sice existovaly nadějné přípravky testované na zvířatech, ale nikdy nepřešly do fáze zkoušek na lidech. Vakcína proti ebole byla schválena až v roce 2019, tedy celých 16 let od prvního patentování a celých 6 let po vypuknutí epidemie nemoci v západní Africe, podotýká sociolog.

Whyte nepochybuje o tom, že soutěživý kapitalismus a globální ekonomika formují naši odpověď na virus SARS-CoV-2. "Předchozí viry neohrožovaly v takové míře ekonomiku vyspělých zemí," pokračuje odborník. Konstatuje, že ebola stála západoafrické země okolo 50 miliard dolarů, SARS zasáhl především asijskou ekonomiku, kterou připravil o 0,5-2 % HDP, zatímco škody napáchané nemocí MERS se rovnaly zhruba objemu jihokorejské ekonomiky.

Proti tomu v současné pandemie ztratily vyspělé ekonomiky nejméně 4,5 % HDP, tudíž ke své záchraně potřebovaly vakcínu, uvádí akademik. Pokládá otázku, zda se toto dá skutečně přičíst chamtivosti a kapitalismu.

Vítězství za veřejné peníze

Důvod, proč se vakcíny proti covidu-19 objevily doslova nadsvětelnou rychlostí, spočívá v tom, že rizikový model se změnil prakticky přes noc a běžná rizika spojená s vývojem vakcín investoři začali téměř zcela ignorovat, vysvětluje Whyte. Zdůrazňuje, že před touto pandemií naopak kapitalismus ve vývoji očkování proti infekčním nemocem příliš úspěšný nebyl.

"Během této pandemie byly výzkum a vývoj v kombinaci s přímými dotacemi mobilizovány v obrovském rozsahu," pokračuje autor komentáře. Nastiňuje, že státy především využily veřejné peníze k obřím zálohovým platbám za vakcíny, což odstranilo veškeré tržní riziko ohledně jejich budoucího prodeje.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Tyto dva faktory vedly k bezprecedentním investici do sektoru s jasným účelem, vyzdvihuje sociolog. Dodává, že tato investice pochopitelně sklidí bezprecedentní zisk.

Vývoj vakcín proti covidu-19 je tak součástí rozsáhlého systému veřejných dotací, které dokážou u lidí navodit falešný pocit, že před koronavirem nás zachraňuje soukromý kapitál, který vede k inovacím, deklaruje profesor. Upozorňuje, že skryty zůstávají i další dotace pro soukromé společnosti, kterými jsou univerzity.

Univerzity totiž poskytují vzdělané vědce a základní znalosti, které se formují dlouhá staletí, vysvětluje Whyte. Poukazuje, že právě na univerzitách vznikly pravidla pro klinický vývoj a výzkum a právě univerzitní pracovníci publikující výsledky v odborných časopisech poskytují základní poznatky.

Univerzity mají také velký společenský přínos při ověřování a šíření vědeckých objevů a jejich znalosti jsou volně sdíleny, zdůrazňuje autor komentáře. Dodává, že v ekonomické terminologii by se dala tato "produkce znalostí" označil za externalitu v obchodním plánu, tedy neviditelnou dotaci, která se nikdy neobjeví ve firemní účetní knize, protože firma za ni neplatí.

"Infrastruktura, která vytvořila vakcíny proti covidu-19, vyrostla na veřejně financovaných univerzitách, ve veřejných ústavech a v silně dotovaných soukromých laboratořích," píše Whyte. Deklaruje, že proces, který je zdánlivě hnán soukromou ctižádostí a otevřenou soutěží, ve skutečnosti pohání vědecká znalost, která je součástí "veřejného", tudíž by z ní měl těžit každý obyvatel planety.