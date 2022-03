Johnson čelí kritice, protože přirovnal situaci na Ukrajině k brexitu

Johnson podle serveru Politico přirovnal ruskou invazi na Ukrajinu k britskému rozhodnutí opustit Evropskou unii. Oba příklady dle něj ukazují vůli zemí bojovat za svobodu.

"Myslím, že je to instinkt lidí v této zemi, stejně jako lidí na Ukrajině, zvolit si svobodu vždy, když je to možné. I když Britové ve velkém hlasovali pro brexit, nevěřím, že by byli nepřátelští k cizincům. Stalo se to kvůli tomu, že chtěli mít možnost dělat věci jinak a umožnit své zemi, aby si vládla sama," řekl Johnson, jehož výroky se neobešly bez reakce.

Bývalý předseda Evropské rady a současný šéf Evropské lidové strany Donald Tusk označil výroky za urážlivé. "Borisi, tvá slova urážejí Ukrajince, Brity i zdravý rozum," napsal na twitteru.

Někdejší belgický premiér Guy Verhofstadt, který vedl jednání Evropského parlamentu o brexitu, řekl, že Johnsonovy komentáře jsou šílené. "Brexit byl o zrušení svobod a odchodu z EU. Ukrajinci chtějí více svobody a vstoupit do EU," prohlásil nynější europoslanec.

Projev britského premiéra odsoudili i někteří konzervativci. Bývalý poradce expremiérky Theresy Mayové Gavin Barwell prohlásil, že hlasování v referendu není "v žádném případě srovnatelné s nasazením vlastního života".

Šéf britské opoziční strany Liberální demokraté Ed Davey uvedl, že jde o "urážku" Ukrajinců. Labouristická poslankyně Rachel Reevesová vyzvala premiéra, aby své výroky vzal zpátky a omluvil se. Boj Ukrajinců o život se podle ní nedá srovnávat s vystoupením z EU. Poukázala na to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak chce, aby se Ukrajina stala členskou zemí.

Premiéra se zastal šéf britského ministerstva financí Rishi Sunak. "Nemyslím si, že premiér tyto dvě věci přímo srovnával. Je jasné, že nejsou přímo analogické. Vyslovil několik obecných poznámek o touze lidí po svobodě," uvedl.

Ukrajina požádala o okamžité přijetí do EU podle nové speciální procedury krátce poté, co do země 24. února vpadly ruské vojenské jednotky. Zelenskyj v pátek oznámil, že hovořil s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a očekává, že v příštích měsících bude dosaženo pokroku.