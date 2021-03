Johnson odmítl nařčení, že Británie blokuje vývoz vakcín do EU

"Nezablokovali jsme vývoz jediné vakcíny proti koronaviru či složky vakcíny," řekl Johnson v parlamentu s tím, že chce "opravit" některé Michelovy dřívější výroky. "Pandemie nás postavila na stejnou stranu v boji za globální zdraví, stojíme proti vakcínovému nacionalismu ve všech jeho formách," dodal premiér.

Michel v úterním vyjádření kritizoval Británii a USA za to, že podle něj zavedly zákaz vývozu vakcín či jejich součástí. Britská vláda však jeho tvrzení okamžitě odmítla. Michel následně na twitteru napsal, že bude rád, pokud reakce Londýna povede k větší transparentnosti a zvýšení vývozu do EU i třetích zemí.

Glad if the UK reaction leads to more transparency & increased exports, to EU and third countries.



Different ways of imposing bans or restrictions on vaccines/medicines.



EU is providing vaccines for its citizens and rest of the world.



No one is safe until everyone is safe.