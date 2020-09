K plotu britského parlamentu se připoutaly ekologické aktivistky

V Londýně tři desítky žen z hnutí Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) požadovaly činy v boji proti klimatickým změnám. Žádaly rovněž, aby vláda informovala obyvatele o rizicích spojených s růstem globálních teplot o čtyři stupně Celsia, což je scénář, který podle hnutí nastane do roku 2100, pokud státy nezačnou jednat.

BREAKING brave rebels locked on Parliament 👊



Women & children will be the 1st to bare the brunt of the #ClimateEmergency with drought & famine, war & rape.



But @pritipatel @BorisJohnson can't bare the truth.



They protect #murdoch & the billionaires while mother 🌍 is 🔥 pic.twitter.com/OxKIFJF8uZ