Královna Alžběta vzkázala státníkům, že je čas jednat v zájmu ochrany klimatu

"Po času slov nadešel čas činů," uvedla podle agentury AP 95letá panovnice, která původně vyjadřovala úmysl zúčastnit se summitu osobně. Pro prohlášení předtočené na hradu Windsor se rozhodla kvůli lehké zdravotní indispozici a na doporučení lékařů, kteří ji nabádali strávit dva týdny odpočinkem.

Královna v uvítacím projevu promítaném na dnešní recepci pro účastníky summitu označovaném jako COP26 vyjádřila naději, že světoví lídři "se povznesou nad současnou politiku a dosáhnou skutečného státnictví" při řešení klimatické krize.

"To, co dělají lídři pro dnešní lidi, je vládnutí a politika. To, co dělají pro lidi zítřka, je státnictví," citoval z královnina projevu deník The Guardian. "Za sebe doufám, že tato konference bude jednou z těch vzácných příležitostí, kdy bude mít každý šanci povznést se nad politiku současnosti a dosáhnout skutečného státnictví," dodala.

V projevu zmínila svého letos zesnulého manžela, prince Philipa. Vzpomněla, jak na akademickém shromáždění v roce 1969 vyzýval k boji proti nebezpečím způsobeným znečištěním. Uvedla také, že je obzvláště ráda, že může na summitu přivítat světové vůdce, protože "dopad životního prostředí na lidský pokrok" je téma, které bylo blízké Philipovu srdci.