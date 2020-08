Nové prezidentské volby nebudou, prohlásil Lukašenko

"Nikdy byste neměli předpokládat, že udělám něco pod tlakem," prohlásil dnes Lukašenko před hrstkou dělníků v jedné z minských továren. "Nové volby nebudou, dokud mě nezabijete," uvedl. Dodal nicméně, že na změnách ústavy už se pracuje.

Vyjádření prezidenta, který v zemi autoritářsky vládne už 26 let a podle opozicí odmítaných oficiálních výsledků letos opět volby vyhrál s 80procentní podporou, přišlo dnes krátce poté, co jeho opoziční protikandidátka Svjatlana Cichanouská z litevského exilu vzkázala, že je připravená převzít zodpovědnost a postavit se do čela národa. Bělorusko by podle jejích slov mělo co nejrychleji připravit právní rámec pro nové spravedlivé prezidentské volby.

Lukašenko přiletěl vrtulníkem do továrny na výrobu traktorů v Minsku (MZKT), kde většina zaměstnanců vstoupila od osmé hodiny ráno do stávky. Stávkující požadují Lukašenkovu rezignaci, uspořádání nových voleb, propuštění politických vězňů a ukončení pronásledování účastníků mírových akcí, informoval běloruský server Naviny.by.

Na adresu stávkujících Lukašenko prohlásil: "Kdo chce pracovat, může a měl by pracovat. Sto padesát nebo dvě stovky stávkujících nejsou problém."

Podle informací serveru se k továrně MZKT vydal průvod demonstrantů, jejichž počet se odhaduje na deset tisíc. Protestující s hesly vyzývajícími Lukašenka k rezignaci skandují: "Nejsme ovce, jsme lidé!"

Cestou se k nim připojili zaměstnanci dalších podniků včetně minské automobilky, kde se také rozhoduje o stávce. Předpokládá se, že se stávka dnes rozšíří do řady dalších sektorů včetně ropných rafinérií.

Problémy má i státní televize, kde přestala vystupovat řada moderátorů a reportérů na protest proti tomu, že nemohou informovat o bezprecedentních protestech v zemi.