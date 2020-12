Od Bidenovy vlády Rusko nic dobrého nečeká, prohlásil Rjabkov

Rusko-americké vztahy podle tohoto vysoce postaveného diplomata směřují v posledních čtyřech letech "od špatného k ještě horšímu" a tento trend se sotva změní. Rusko by podle něj mělo přejít k politice "totálního zadržování" Spojených států ve všech oblastech kvůli "hluboce nepřátelské" politice USA vůči Rusku. Dialog by podle jeho názoru měla Moskva vést jen v záležitostech, které zajímají Rusy, a ne o věcech, na kterých mají zájem jen Američané. Takový přístup by podle něj mohl postupně vést k normalizaci vztahů, uvedl Interfax.

Rjabkov, který má v ruské diplomacii na starosti vztahy s USA a jednání o kontrole zbrojení, dal najevo, že míč je na americké straně hřiště, poznamenala agentura AFP. Jeho výroky spojila také s Bidenovým příslibem odvety za obří hackerský útok, který řada amerických činitelů připisuje Rusku.

Rjabkov prohlásil, že s Bidenovým týmem nehodlá Moskva navázat kontakty ze své iniciativy. "Nepřistoupíme na žádné jednostranné ústupky, to je naprosto vyloučeno. Konec konců je na Američanech, aby si vybrali co, kdy a jak podniknout s našimi dvoustrannými vztahy," řekl. Až budou mít zájem, pak podle Rjabkova budou vědět, kam se mají obrátit, vždyť "ministerstvo zahraničí se nikam nepřestěhovalo".

Rusko podle Rjabkova "každý den" zaznamenává škodlivé hackerské útoky ze zahraničních serverů, přičemž útoky amerického původu jsou v popředí, ale Moskva prý kvůli tomu "nepovykuje, ani z toho nedělá senzaci". Nyní si Američané našli nový důvod k útokům na Rusko, které podezírají z hackerských útoků na americké instituce a společnosti, jakkoli obvinění nejsou ničím podložená.

"Mnohem více nás znepokojuje, že někteří zodpovědní činitelé ve Washingtonu začali takzvanou škodlivou aktivitu v kyberprostoru spojovat s jadernou politikou. Následky toho jsou mimořádně nebezpečné. Jde o jeden z projevů připravenosti Washingtonu přistoupit k nezvratnému snížení prahu pro použití jaderných zbraní," prohlásil diplomat. Americké kolegy varoval před tak "lehkomyslným přístupem", daným prý i "obecným sklonem Washintonu k víře, že jen on je v právu a alternativní názory či interpretace jsou vyloučeny". Obává se, že tohoto "dominujícího sklonu" v americké zahraniční politice "se nezbavíme ani po inauguraci příštího amerického prezidenta".