ON-LINE: Summit Bidena s Putinem padl, Kanada, Japonsko a Austrálie uvalí na Rusko sankce

08:24 - Rusko nemá v plánu zastavit se na Donbasu a může pokračovat v ofenzivě na další území Ukrajiny. Podle serveru Ukrajinska pravda to sdělila ukrajinská zpravodajská služba prezidentovi země Volodymyru Zelenskému na jednání hlavy státu s šéfy parlamentních stran. V rizikové zóně se nacházejí města Charkov, Cherson a Kyjev, uvedla. "Ukrajinská rozvědka má informace, že se Rusko neplánuje zastavit v Donbasu, a chce pokračovat ve vojenské eskalaci. V první řadě se v rizikové zóně nacházejí Charkov, Cherson a Kyjev," cituje zástupce rozvědky Ukrajinska pravda s odkazem na druhé největší město země nacházející se u ruských hranic, důležitý černomořský přístav Cherson a metropoli.

08:19 - "Invaze Ukrajiny opravdu začala," uvedl australský premiér Scott Morrison. Podle premiéra země okamžitě zavede finanční sankce a zákazy cestování na osm ruských představitelů, kteří napomáhali vstupu ruské armády do východní Ukrajiny. Podle místních médií jsou mezi nimi i členové ruské bezpečnostní rady. Dá se navíc očekávat, že vláda rozšíří restrikce i na další ruské občany a firmy. "Australané vždy vystupovali proti surovcům a nyní vystupujeme společně s našimi partnery proti Rusku," uvedl Morrison. Vedle sankcí premiér oznámil, že dostanou prioritu žádosti o víza z Ukrajiny, kterých je zhruba 430.

08:12 - Kanadský premiér Justin Trudeau oznámil první kolo ekonomických sankcí vůči Rusku. Trvat mají do chvíle, než bude obnovena územní integrita Ukrajiny, a zasáhnou mimo jiné ruské zákonodárce, citovala premiéra agentura AFP. Ottawa rovněž vyšle do východní Evropy stovky dalších vojáků. Kanada znemožní svým občanům podnikat veškeré transakce s dvojicí separatistických republik na východě Ukrajiny a zakáže jim podílet se na obchodování s ruským dluhem. Dále zavede sankce na ruské zákonodárce, kteří dnes souhlasili s "nelegálním rozhodnutím tyto republiky uznat", uvedl Trudeau.

08:10 - Satelitní snímky za posledních 24 hodin ukázaly nové nasazení vojáků a vybavení v západním Rusku a Bělorusku nedaleko ukrajinských hranic. S odvoláním na společnost Maxar Technologies o tom informovala agentura Reuters. Na fotografiích je v jižním Bělorusku nedaleko hranic s Ukrajinou vidět více než stovka armádních vozidel a desítky vojenských stanů. U vojenské posádky v západním Rusku u ukrajinských hranic přibyla nová polní nemocnice, uvádí Maxar Technologies. Společnost ve stejném regionu zaznamenala i přepravní vozidla pro těžkou techniku a zbraně, včetně tanků, a nasazení nových jednotek.

High-res satellite image from yesterday shows the Russian deployment in Krasnyy Oktyabr, around 7 miles from the #Ukraine border, in great detail. The site was set up after February 5. @Maxar pic.twitter.com/eh54CZsJdP