ON-LINE: V ukrajinských městech zní sirény i výbuchy, rostou počty civilních obětí

Ukrajina hlásí mrtvé po leteckých útocích v různých částech země. Osm lidí včetně dvou dětí zemřelo při zásahu vícepatrového domu ve východoukrajinském městě Izjum nedaleko Charkova, uvedla agentura Unian s odvoláním na místní úřady. Oběti leteckého bombardování jsou hlášeny také ze západní části země. Informace sdělované ukrajinskými úřady není možné ověřit.

V Charkově dopadly dvě rakety na úřední budovu a zasažen byl také pravoslavný chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice. Již v úterý zemřela v druhém největším ukrajinském městě místní pracovnice Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), uvedla v noci na dnešek organizace.

Z Ukrajiny uprchlo během týdne od začátku ruské invaze už více než milion lidí. Uvedl to Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), podle kterého jde co do rychlosti o bezprecedentní exodus v tomto století. Informovala o tom dnes agentura AP.

Dosavadní uprchlická bilance znamená, že Ukrajinu - stát se 44 miliony obyvatel - již opustily zhruba dvě procenta z celkové populace. UNHCR dříve uvedl, že boje mohou ze země vyhnat až čtyři miliony lidí.

