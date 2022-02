OSN: Z Ukrajiny už po ruské invazi do okolních zemí uprchlo 368.000 lidí

Ukrajinci prchají prakticky do všech sousedních zemí, nejvíce - přes 150.000 - jich překročilo hranice do Polska. Desetitisíce lidí ale míří rovněž do Maďarska, Rumunska, Moldavska nebo na Slovensko.

Polská pohraniční stráž dnes ráno uvedla, že z Ukrajiny dosud přišlo na 156.000 uprchlíků, napsala agentura PAP. Jen za sobotu to bylo 88.400 lidí. Mluvčí UNHCR Chris Meizer na twitteru napsal, že na některých hraničních přechodech do Polska stojí fronty aut dlouhé až 14 kilometrů a prchající ženy a děti tam čekají dlouhé hodiny, často i dny. Do Rumunska se zatím uchýlilo asi 43.000 Ukrajinců.

Maďarsko od čtvrtka přijalo zhruba 70.000 ukrajinských uprchlíků, oznámila dnes tamní policie. Největší nápor zažila země na hranicích v sobotu, kdy je směrem z Ukrajiny překročilo 23.140 lidí. Žádost o azyl zatím v Maďarsku podalo pouze deset ukrajinských občanů. Agentura DPA upozornila na to, že v Zakarpatské oblasti na západě Ukrajiny žije početná maďarská menšina, která čítá asi 150.000 lidí. Většina z nich má dvojí občanství.