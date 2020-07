Pečovatele pobouřil výrok premiéra Johnsona o epidemii v domovech

"Zjistili jsme, že příliš mnoho pečovatelských domovů v podstatě nedodržovalo procedury takovým způsobem, jak mohly, ale neustále se učíme," zněl pondělní výrok, který pobouřil některé zástupce odvětví. Slova přišla za pokračující kritiky na adresu vlády, že pokyny ohledně minimalizace rizika v domovech důchodců přicházejí příliš pomalu.

"Jestli je tohle skutečně jeho názor, tak si myslím, že skoro vstupujeme do kafkovské alternativní reality, kde vláda nastaví pravidla, my je dodržujeme, jim se nelíbí výsledky a vinu svalí na lidi, kteří dělají, co můžou," reagoval v rozhlasovém vysílání BBC Mark Adams, který vede organizaci Community Integrated Care poskytující podporu důchodcům či mentálně postiženým obyvatelům. Johnsonův výrok hodnotil jako nepovedený a zbabělý.

Podobně se vyjádřila skupina National Care Forum, která zastupuje 120 charitativních organizací ze sektoru sociální péče. Podle jejího šéfa Vica Raynera se domovy "do písmene" držely znění oficiálních doporučení, zatímco se vláda soustředila hlavně na situaci v nemocnicích. Johnsonovo pondělní vyjádření je "upřímně řečeno obrovskou urážkou" vůči pečovatelům.

Vláda se podle všeho nehodlá omlouvat, jak žádá opoziční Labouristická strana. Ministr Hancock nicméně v parlamentu uvedl, že pečovatelské domy odvedly při epidemii "skvělou práci". Slovy o nedodržování pravidel podle něj premiér Johnson odkazoval na to, že "správné procedury" z počátku "nebyly známé".

V britských domovech pro seniory a podobných zařízeních podle vládních statistik zemřelo na 20.000 lidí s covidem-19. Bilance epidemie v pečovatelském sektoru ale může být ještě výrazně vyšší, neboť v domovech důchodců zemřelo za dobu jejího trvání skoro o 30.000 lidí více než za stejné období v loňském roce.

Agentura Reuters na jaře v rozsáhlé reportáži popsala, že klienti a pracovníci v domovech důchodců zůstali vystaveni covidu-19 i v důsledku vládní snahy zabránit přetížení nemocnic. Média zmapovala řadu případů, kdy nemocnice posílaly pacienty zpět do domovů, aniž by bylo jasné, zda je to bezpečné. Kontroverze vyvolal také obsah vládních doporučení, která až do 12. března označovala šíření nákazy v zařízeních sociální péče za "velmi nepravděpodobné".

Podle komentáře BBC je zároveň v zákulisí vlády citelná frustrace z toho, že pečovatelský sektor nečelí takřka žádné kritice. "Ale odvětví si oprávněně stěžuje, že především ze začátku se doporučení neustále měnila. Velká celostátní operace kolem osobních ochranných pomůcek se soustředila na (státní zdravotnický systém) NHS... Testování se zavádělo pomalu a teprve nyní bylo ohlášeno pravidelné testování klientů a pracovníků," shrnuje zpravodaj Nick Triggle.